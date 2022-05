Foto: Joshua Roberts/Reuters/Ritzau Scanpix

Danske forsvarsplaner møder hård kritik i USA

Danmark bør fokusere på at opstille udrykningsklare kampstyrker og få forsvarsbudgettet løftet hurtigt. Sådan lyder det fra det amerikanske forsvarsministerium, Pentagon, der ikke er imponeret over planerne om at opbygge en brigade på 180 dages beredskab og få forsvarsbudgettet til at udgøre to procent af bnp senest om 11 år.

Andreas Krog

Redaktør