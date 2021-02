Danske og færøske kunsthåndværkstraditioner forenes i visionært designsamarbejde

Introducerer: Noel Stol - Færøsk uld edition

Hos det fremspirende design studio, Thorup Copenhagen, går møbeldesigner Kasper Thorup ad nye veje i etsamarbejde med den færøske tekstildesigner Ragnhild Hjalmarsdóttir.

Begge er uddannet fra KADK - Det Kongelige Danske Kunstakademi og deler en passion for den taktile fortælling i materialekompositioner med fokus på at skabe bæredygtigt design, forankret i et tidsløst aspekt.

Den visionære designduo viser at bæredygtighed, kontemporært design og kunsthåndværkstraditioner kan gå hånd i hånd.

Deres udgangspunkt var at anvende en af Færøernes stolte råvarer: uld og Thorup udvider nu sin møbelkollektion med en eksklusiv udgave af den originale Noel stol, udformet i et stringent stålstel og en karakteristisk flagline forarbejdet af 100% rå fåreuld fra Færøerne.

