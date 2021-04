Flere af landets største private leverandører inden for såvel ældre-, sundheds- og socialområdet kritiseres for at være ejet af investeringsfonde i skattely. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

Danske velfærdskoncerner ejes af kapitalfonde i skattely

Flere af de største danske private udbydere af velfærd inden for social-, ældre- og sundhedsområdet ejes helt eller delvist af kapitalfonde placeret i lande, der karakteriseres som skattely.

Minister er bekymret, mens virksomheder afviser kritik.

FOTO: Flere af landets største private leverandører inden for såvel ældre-, sundheds- og socialområdet kritiseres for at være ejet af investeringsfonde i skattely. Foto: Ida Guldbæk Arentsen/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Danske velfærdskoncerner ejes af kapitalfonde i skattely - Altinget - Alt om politik: altinget.dk