Klimabelastningen fra danskernes strøm er faldet stødt over det seneste årti, men i 2021 ramte et dårligt vindår. Det betød blandt andet mere kul blev brugt til at producere strøm. Her skorstenen på det kulfyrende Nordjyllandsværket. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

Danskernes strøm blev mere sort i 2021

CO2-udledningen fra danskernes strøm steg sidste år efter et usædvanligt vindstille år. Der har været dårlige vindår før, men det her var exceptionelt dårligt, lyder det fra Energinet.

Morten Øyen

Redaktør