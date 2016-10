Danskir myndugleikar blokkera fyri, at gamli Bank Nordik kann nýtast

Dan Klein --- 06.10.2016 - 09:15

Tað eru nú tvey ár síðani, at danskir myndugleikar spurdu Tórshavnar Kommunu, um teir kundu keypa gamla Bank Nordik-bygningin í Húsagøtu til politistøð.





Talan var um eitt gott tilboð, og kommunan játtaði hóast aðrar ætlanir vóru við bygninginum. Men málið er framvegis ikki avgreitt. Kommunan hevur verið í bíðistøðu líka síðani – og kann ikki sjálv nýta sín egna bygning til onnur endamál, so leingi ógreiðan heldur fram.





Sjúrður Skaale hevur fleiri ferðir óformliga tikið málið upp við danska løgmálaráðharran, Søren Pind, men reisir tað nú sum ein formligan fyrispurning á Fólkatingi.





Spurningurin stendur niðanfyri.





Javnaðarflokkurin á Fólkatingi





--

Hvad er ministerens holdning til, at en bygning fra Tórshavns Kommune to år efter at Bygningsstyrelsen spurgte om den kunne købes til politistation fremdeles ikke er købt, men at Kommunen i stedet bliver holdt hen således at bygningen heller ikke kan anvendes til andre formål?





Bemærkninger

Vedr. køb af ejendommen matr. Nr. 736 ø, Tórshavn (Húsagøta 3):





Bygningsstyrelsen rettede i september 2014 henvendelse til Tórshavns Kommune med forespørgsel om muligt køn af ejendommen matr nr. 733 ø på Húsagøta 3 i Tórshavn (som kommunen ejer), med henblik på at ombygge denne til politistation til politiet på Færøerne.

Fra september 2014 til aftalens indgåelse 8 januar 2016, fik parterne afklaret en lang række forespørgsler, der blev lavet tekniske undersøgelser af ejendommen, udarbejdet tilstandsrapporter, foretaget vurderinger af ejendommen af begge parter, Der var også konkrete forhandlinger om pris, aftalens ordlyd m.m.





Efter at alle forespørgsler, undersøgelser og forhandlinger var afklaret, blev der den 8. januar 2016 underskrevt en aftale mellem Bygningsstyrelsen og Tórshavns kommune om, at Bygningsstyrelsen købte bygningen far kommunen. Denne aftale var betinget af, at finansudvalget tiltrådte aftalen.





I henhold til aftalens pkt. 3 står:





“Ejendommen overtages af køber den 1. februar 2016, eller den 1. i måneden efter at Folketingets Finansudvalg har tiltrådt handelen”.





Men selv om sagen skulle have været på Finansudvalgets dagsorden flere gange, er den stadig ikke afklaret.





Spørgeren har flere gange – både skiftligt og mundligt – spurt ministeren og hans ministerium om sagen, og har fået at vide, at den var på vej i udvalget. Først lige før sommerferien. Siden 1. september. Og siden senere.





Men stadig sker der intet. Kommunen bliver holdt hen – og kan ikke bruge bygningen til det den var planlagt til, så længe man venter på de danske myndigheder.