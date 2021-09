Dante gåri dialog med det 21. århundrede

Enkunstinstallation af Jens Galschiøt, dermarkere 700-året for Dantes død september 1321 og det historiske kulturellefællesskab mellem Italien og Danmark.

Dante går i dialog med det 21. århundrede

”Red Dante – Fuck Q-park´s P kælder” En kunstinstallation af Jens Galschiøt i anledning af 700 året for Dantes død

Kære Infoliste

Hermed inviteres Du/ I til at fernisering på en ny kunst -installation af Jens Galschiøt

Red Dante – Fuck Q-park´s P kælder

Skuespiller Nicolas Bro vil som entertainer vil styre ferniseringen med rund hånd.

Taler af:

Direktør for Cyklistforbundet Klaus Bondam,

Professor, cand. jur. et phil. Ditlev Tamm,

kunstner Jens Galschiøt

og andre indslag

Galschiøt har skabt en kunstinstallation , der skal bringe Dante Alighieri (1265-1321) samt hans liv og tanker ind i det 21. århundrede. Galschiøt vil lade skulpturerne gå i dialog med beskueren om, hvorledes det er at leve i en moderne pulserende storby som København. Ligesom Dante ønsker han at inddrage offentligheden i denne dialog, ikke mindst omkring de demokratiske processer - eller mangel på samme – i særdeleshed omkring Dantes Plads. Her ønsker Q-Park og Københavns Kommune at omskabe Dantes nuværende grønne Paradis til et Dantes sorte Parkerings-Helvede, på trods af mange protester fra institutioner, foreninger, beboere og erhvervsdrivende.

Udstillingen består af en række af Jens Galschiøt ikoniske kobberskulpturer fra tidligere internationale manifestationer. Det drejer sig om 4 skulpturer af værkerne ” Min Indre Svinehund ” (230 cm), ” Fuck Dobbelt Moralen ” (260cm) og den græske søjle/sokkel (280 cm). Disse skulpturer kombineres med en række ny-producerede skulpturer af en råbende Dante (70 cm), der placeres på den græske søjle sammen med ”fuck Dobbelt Moralen”- de 4 svinehunde står rundt om den græske søjle. Det hele arrangeret i en stram geometrisk og symbolsk orden som var almindelig i middelalderen.

På vegne af Beboerforeningen for Dantes Plads og nærliggende omgivelser

Venlig hilsen Jette Ingerslev

Kontakt ang. udstillingen: Jette Ingerslev , d015415@dadlnet.dk ,Tlf. 4072 3872 Jens Galschiøt, Jens@Galschiot.com , Tlf. 4044 7058 Info og foto på her

Jeg glæder mig til at se jer og fremvise min ret vilde kunstinstallation. Vi håber på, at der kommer en del, da vi har helsides annoncer i både Infomation, Ekstrabladet og Politikken.

Kærlige hilsener

Jens Galschiøt

Aktiviteter 2021

Jens har netop deltaget i "Demokratiets Genstart" i Ålborg med b.la Clement Kjersgaard hvor debat Scenen indtages af lektor Rasmus Willig, Sigge Winther (aktuel med bogen ”Entreprenørstaten”), kommentator Noa Redington, kunstner Jens Galschiøt og Monica Lylloff (”En million stemmer”). Blandt politikerne: Gruppeformand Karsten Lauritzen (V), partiformand Isabella Arendt (KD),

Omvendt vælgermøde: Politikerne er på tilskuerpladserne - YouTube

og i en paneldebat med nogle af danmarks bedste musikere. Pernille Rosendahl, Teitur, Lydmor,og Nana Jacobi Se debatterne her: Hvad skal kunsten? - YouTube

Vi fik solgt en dejlig kvindeskulptur igennem en TV lauritz.com auktion til støtte for kvinde moskéen og kan nu overføre over 18.000 kr til støtte for de seje piger.

Aktuelt arbejder vi med at lave de sidste 2 franciskanermunke, der skal opstilles i Svendborg i efteråret samt en udsmykning til Vejle.

Vi har nu igen lukket op for alle vore kurser, for besøgende, møder, koncerter m.m. Så vi har rigtig mange besøgende. Det er rigtig dejligt.

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt

P.G.A Corona situationen har vi haft lukket for kurser, og vi har nu åbnet igen . Det betyder at der er en del pres på, så mange af kurserne er optaget. Vi beklager, at mange ikke kan komme på de kurser, de gerne ville.

Men sørg for at melde dig til på de ledige uger, så du sikrer dig en plads.

Ventelister: Man kan også sætte sig på en venteliste under de enkelte kurser. Når der er nok på ventelisterne, vil vi forsøge at oprette flere kurser for at afhjælpe presset.

Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt.

Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.

Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer og billedhugger tlf. 2228 4975

Hvor: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Odense N. Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole, ( tlf. 20 83 96 74)

Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.

Hvornår: Du kan se kursusdatoer og tilmelde dig her

Boliger på galleri galschiøt: Et sted at bo for unge, ældre og børn

På Galleri Galschiøt i Næsby i udkanten af Odense er vi i fuld gang med at skabe et sammenhængende boligområde, som skal bebos af en god blanding af ældre, unge og børn.

Det bliver et område med nybyggede huse foruden de 9 eksisterende boliger, som i forvejen hører til Galleriet.

Byggeriet er startskuddet på tanker og drømme, som vi (Jens Galschiøt og Colette Galschiøt Markus) har om, hvordan vi selv kunne tænke os at bo. Planerne har været under bearbejdning de sidste 5-6 år.

Besøg Galleri Galschiøt

Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på 2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted, Tv-studie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 13.000 m2 og er åbent for publikum og der er Fri entré.

Åbningstider:

Hverdage kl. 9 - 17.

Søndag 12 - 16

Der er lukket lørdagen.

OBS: Fra d.9 juli til d 6 aug har vi sommer åbent i galleriet fra 12 til 17-

Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.

Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N - Email: aidoh@aidoh.dk - Info se galleriets webside : - Tlf: 6618 4058

