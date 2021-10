DBU får kritik for at ville være en del af noget større samtidig med, at man skjuler, hvilket selskaber man har aktieinvesteringer i. Foto: Ritzau Scanpix

DBU hemmeligholder centrale oplysninger om værdipapirer for 200 millioner

Det danske fodboldforbund har tjent millioner på finansmarkederne under coronakrisen, men vil ikke fortælle offentligheden, hvilke selskaber man investerer i. Det får kritik af Transparency International og Play the Game.

Foto: DBU får kritik for at ville være en del af noget større samtidig med, at man skjuler, hvilket selskaber man har aktieinvesteringer i. Foto: Ritzau Scanpix

Rasmus Dahl Løppenthin

Journalist