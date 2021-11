I takt med at Socialdemokratiet i København har tabt terræn, står Enhedslisten til at blive det andet store og magtfulde parti i hovedstaden. Men i stedet for at politisere den trussel og skabe en engagerende valgkamp for københavnerne, nu hvor der virkelig kan være noget på spil, vælger V og LA med Ole Birk Olesen i spidsen at annullere det hele offentligt. Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

De borgerlige i København har sendt vælgerne hjem i sofaen

I stedet for tage den politiske kamp mod et fremadstormende Enhedslisten, har LA og Venstre med Ole Birk Olesen i spidsen garanteret Sophie Hæstorp Andersen overborgmesterposten. Budskabet til vælgerne: bare bliv hjemme, det er afgjort alligevel.

ANALYSE

Esben Schjørring

Politisk redaktør