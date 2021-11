Hedensted kommune er den kommune i landet med det laveste kulturbudget per indbygger. Derfor bliver meget af den kultur, der er i kommunen, stablet på benene af frivillige hænder i stedet. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

De frivillige kæmper for kulturen i Hedensted, mens kommunen holder budgettet i bund: “Hvis du ikke kan lide at spille fodbold eller lave hærværk, er der ikke så meget at lave”

Med det laveste kulturbudget per indbygger i landet er det nemt at tro, at der ikke er meget kultur at finde i Hedensted Kommune. Men selvom der hverken er et flot musikhus eller et etableret egnsteater, sørger frivillige kræfter i kommunen for, at kulturen alligevel får lov at gro.

Foto: Hedensted kommune er den kommune i landet med det laveste kulturbudget per indbygger. Derfor bliver meget af den kultur, der er i kommunen, stablet på benene af frivillige hænder i stedet. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

ALTINGET: De frivillige kæmper for kulturen i Hedensted, mens kommunen holder budgettet i bund: “Hvis du ikke kan lide at spille fodbold eller lave hærværk, er der ikke så meget at lave” - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Marie Møller Munksgaard

Journalist

Artikel er fra 15. november 2021 kl 12:43