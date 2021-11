Thulesen, Ellemann og Frederiksen ved Folketingets åbning: Ingen af dem kan glæde sig til kommunalvalget. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

De har mest på spil ved kommunalvalget

Mens Thulesen og Ellemann skal undgå en nedsmeltning ved kommunalvalget, risikerer et dårligt kommunalvalg at blive et uventet, destruktivt vendepunkt for Mette Frederiksen. Selv med et katastrofe-nederlag har Thulesen stadig en joker tilbage, før spillet er ovre. Analyse fra 16. november 2021 kl 05:30

Foto: Thulesen, Ellemann og Frederiksen ved Folketingets åbning: Ingen af dem kan glæde sig til kommunalvalget. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

ALTINGET: De har mest på spil ved kommunalvalget - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Erik Holstein

Journalist og politisk kommentator