De tyske socialdemokraternes kanslerkandidat Olaf Scholz fejrer fremgang ved parlamentsvalget, men det er langt fra sikkert, at den øgede tilslutning giver nøglerne til kanslerkontoret. Foto: Wolfgang Rattay/Reuters/Ritzau Scanpix

De tyske socialdemokrater får flest stemmer: Nu venter svære regeringsforhandlinger

SPD går frem og bliver det største parti i Tyskland, mens de nuværende indehavere af kanslerposten - de kristenkonservative - får et historisk dårligt valgresultat. Alligevel hævder begge spidskandidater at have retten til at danne regering og dermed få kanslerposten.

Emma Qvirin Holst

Journalist...