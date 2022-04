Det står allerede nu klart, at en eventuel fremtidig minkproduktion i Danmark blot vil udgøre en brøkdel af størrelsen på den danske minkproduktion, før erhvervet blev lukket ned i november 2020. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Deadline nærmer sig: 12 minkavlere har søgt om dvalekompensation

Uret tikker. Lørdag står det klart, hvor mange tidligere minkavlere, der ønsker at have muligheden for at genoptage erhvervet, hvis det bliver muligt. Indtil videre har 12 minkavlere tilkendegivet det ønske.

Christoffer Lund-Hansen

Erhvervsredaktør

Andreas Arp

Journalist og redaktør