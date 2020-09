Den økonomiske genopretning efter corona-krisen er en vigtig prioritet for regeringen

Regeringen har de seneste to dage været samlet til regeringsseminar. Særligt genopretningen af dansk økonomi, danske arbejdspladser og den grønne omstilling har været i fokus for diskussionerne.

Drøftelsen foregik i kølvandet på fremlæggelsen af finanslovsforslaget for 2021. Her er tre nøgleord, at dansk økonomi skal genopbygges grønt, retfærdigt og ansvarligt.

Statsminister Mette Frederiksen udtaler:

”Med finanslovforslaget sætter vi retning for en fælles vej ud af krisen i en tid med stor usikkerhed. Færrest muligt skal blive arbejdsløse og flere skal i job igen. Det er regeringens vigtigste prioritet. Samarbejdet med erhvervslivet, fagforeninger og øvrige interessenter bliver vigtigt for at komme stærkt videre. Derfor er jeg glad for, at flere organisationer har meldt aktivt ind med konkrete forslag til, hvor vi kan tage fat. Det skal vi have mere af.”

Sundhedskrisen skal løses før økonomien bliver stabil

Blandt oplægsholderne på seminaret var nobelprismodtager i økonomi Joseph E. Stiglitz, administrerende direktør for Dansk Industri Lars Sandahl Sørensen, forbundsformand for 3F Per Christensen samt professor og formand for De Økonomiske Råd Carl-Johan Dalgaard.

En af de centrale diskussioner var, hvordan vilkårene for erhvervsliv og arbejdspladser har ændret sig fra krisens begyndelse og indtil nu – godt et halvt år efter.

Den nobelprisvindende økonom Joseph E. Stiglitz deltog via videolink for at give sit perspektiv på håndteringen af corona-krisen fra sit kontor på den amerikanske østkyst. Ifølge ham har håndteringen af sundhedskrisen været essentiel for at genoprette tilliden til økonomien.

”Når det handler om prioritering, så vil jeg åbenlyst begynde, hvor I gjorde i Danmark. Nemlig med sundhedssituationen. Vi kommer ikke til at få økonomisk genopretning, før pandemien er under kontrol.

iv bør være i begyndelsen af enhver diskussion om genopretning og beskyttelse af liv som det allerførste,” lød en af pointerne fra økonomiprofessor Joseph E. Stiglitz.

Det er vigtigt, at investeringerne sker klogt, er målrettede og veltimede, så de bidrager til at skabe nye job, pointerede Joseph E. Stiglitz.