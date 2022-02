Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er netop nu i gang med at forhandle om de områder, han tidligere har udpeget som de vigtigste for regeringen, når det gælder ligestilling. Flere indvandrerkvinder i arbejde og nye regler for at undgå seksuelle krænkelser på arbejdspladserne. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Derfor blev ligestillingsområdet ofret i rokade

Beskæftigelsesminister Peter Hummelgaard (S) er i gang med at forhandle ny lovgivning på plads, som skal forbedre ligestillingen, men måtte fredag overdrage området til Trine Bramsen i Transportministeriet.

ANALYSE:

Rikke Brøndum

Journalist og redaktør