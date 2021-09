\"Det er med angsten for, at ringen sluttes, at Dansk Folkeparti tæller ned til weekendens årsmøde i Herning. Partiet, som blev til som en art partisprængning, da Pia Kjærsgaard og hendes håndgange mænd, heriblandt Peter Skaarup og Kristian Thulesen Dahl, brød ud af Fremskridtspartiet efter flere års magtkamp kulminerede på et berømt landsmøde i 1995, der gik op i hat og briller for åbent tæppe i en næsten timelang tv-transmission i bedste sendetid på DR.\" Foto: Philip Davali

Foto: Philip Davali/Ritzau Scanpix

Det eneste, der kan redde DF’erne nu: At de opdager, hvor slemt det står til

Når Dansk Folkeparti i weekenden samles til årsmøde i Messecenter Herning, er det som et parti i total krise. Politisk har man ikke fundet nye svar efter folketingsvalget, intense magtkampe om partiets ledelse og retning føres for åben skærm, og medarbejderne i partiet har i den grad gang i svingdøren.

