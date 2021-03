Mette Frederiksen stemmer i Ballerup ved kommunalvalget i 2017, hvor socialdemokraterne fik en pæn gevinst. Partiet står til yderligere fremgang i 2021. Foto: Mads Joakim Rimer Rasmussen/Ritzau Scanpix

Det er der på spil for partierne ved kommunalvalget

Efterårets kommunalvalg bliver særlig afgørende for to trængte partiledere, der skal forsøge at minimere tabene. Men valget indebærer også risici for de partier, der står til fremgang, og muligheden for et samtidigt folketingsvalg gør indsatsen højere end normalt.

Analyse