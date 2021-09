På Dansk Folkepartis årsmøde talte Martin Henriksen om, at partiet var blevet for stuerent og pænt. Begge begreber er nøgleord, hvis man skal forstå Pia Kjærsgaards projekt med DF. Nemlig at skarpe holdninger til udlændingepolitikken skulle blive stuerene, og DF et parti for pæne mennesker. Derfor blev hun så oprørt over Henriksen, men store dele af partiet er bag ham. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

Det er ikke længere skamfuldt at være DF’er – og uden skam ingen succes

Konfrontationen mellem Martin Henriksen og Pia Kjærsgaard på sidste weekends DF-årsmøde blotlagde to veje for partiet, der havner samme sted: uden en afgørende rolle i dansk politik.

Foto: På Dansk Folkepartis årsmøde talte Martin Henriksen om, at partiet var blevet for stuerent og pænt. Begge begreber er nøgleord, hvis man skal forstå Pia Kjærsgaards projekt med DF. Nemlig at skarpe holdninger til udlændingepolitikken skulle blive stuerene, og DF et parti for pæne mennesker. Derfor blev hun så oprørt over Henriksen, men store dele af partiet er bag ham. Foto: Bo Amstrup/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Det er ikke længere skamfuldt at være DF’er – og uden skam ingen succes - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Analyse...