Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

DF og Radikale truer med at trække tæppet væk under regeringens centrale velfærdslov

Både DF og Radikale er afvisende over for regeringens forslag om en ny velfærdslov, som ifølge dem ligner ren symbolpolitik. Dermed står regeringen uden flertal. S håber fortsat på at nå en bred aftale.

Foto: Liselotte Sabroe/Ritzau Scanpix

Kim Rosenkilde

Redaktør