Står det til Dansk Folkeparti, vil det allerede efter næste folketingsvalg være tid til en folkeafstemning om Danmarks tilknytning til EU, siger Morten Messerschmidt (DF). (Foto: Michael Drost-Hansen/Ritzau Scanpix)

DF vil have Danmarks EU-medlemskab til afstemning i næste valgperiode

INTERVIEW: Briternes handelsaftale med EU er blevet så god, at Danmark bør forsøge at gå samme vej, siger Morten Messerschmidt (DF).

Han forestiller sig, at en folkeafstemning kan være et krav til at få DF’s støtte til en regeringsdannelse efter næste folketingsvalg.

