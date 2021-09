Digitale sundhedstjenester skal være for alle

Digital sundhedsteknologi vil løfte velfærden for borgere i Norden, men ikke alle har lige let ved den digitaliserede tilværelse, der vinder frem.

Udvalget for Velfærd i Norden anbefaler derfor Nordisk Ministerråd at skabe forudsætningerne for at ældre og udsatte grupper får samme gavn af digitale netlægetjenester som andre.

