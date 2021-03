Disse kan vinde Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris 2021

Nordisk Råds børne- og ungdomslitteraturpris blev uddelt for første gang i 2013. Prisen er resultatet af de nordiske kulturministres mangeårige ønske om at styrke og fremhæve børne- og ungdomslitteraturen i Norden. Prisen gives for et skønlitterært værk for børn og unge skrevet på et af de nordiske sprog. Værket kan være en kombination af tekst og billeder og skal opfylde høje litterære og kunstneriske krav.

Formålet med Nordisk Råds fem priser er at øge interessen for det nordiske kulturfællesskab og det nordiske miljøsamarbejde, samtidigt med at anerkende fremtrædende kunstneriske og miljømæssige indsatser.