Politikerne må lette foden fra reformspeederen. Embedsværket kan ikke følge med, skriver Djøf-formanden. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

Djøf-formand er bekymret: Embedsværket kan ikke følge med det politiske hastværk

Det går alt for stærkt i politik, hvor den ene reform erstatter den næste. Embedsværket kan ikke opretholde den tilstrækkelige kvalitet, og lovarbejdets kvalitet risikerer dermed at lide et alvorligt knæk. Farten skal ud af reformerne, skriver Henning Thiesen.

Foto: Politikerne må lette foden fra reformspeederen. Embedsværket kan ikke følge med, skriver Djøf-formanden. Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

ALTINGET: Djøf-formand er bekymret: Embedsværket kan ikke følge med det politiske hastværk - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Debat...