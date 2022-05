Arkivfoto. I ugens #dkpol fortæller Holger K. Nielsen sin voldsomme og meget personlige historie om EU-forbeholdenes oprindelse og hans eget opgør med dele af venstrefløjen. Foto: Henning Bagger/Ritzau Scanpix

#dkpol: EU er i hjertet af venstrefløjens splittede sjæl

Jakob og Esben lytter til en radiomontage, Altinget har lavet med Holger K. Nielsen, hvor han fortæller om, hvordan vi fik vores EU-forbehold, og den yderste venstrefløj lagde ham for had. Og så sprænger en af de helt store bomber i dansk politik: Claus Hjort Frederiksen tiltales for landsforræderi.

Caroline Tranberg

Podcastredaktør

