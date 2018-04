DNA-dagur í Perluni

Dan Klein --- 23.04.2018 - 08:18

Flaggdagin, 25. apríl, verður eitt serligt DNA-tiltak í Perluni, ætlað bæði børnum og vaksnum. Tiltakið er ókeypis og byrjar kl. 16.

25. apríl er kosin altjóða DNA-dagur, tí tað var á hesum degi í 1953, at Watson og Crick funnu útav, at DNA-strongurin er ein dupultur helix. Í 1962 fingu teir, saman við Wilkins, Nobelheiðurslønina í heilivági fyri hesa avdúking. Dagurin hevur verið hildin kring allan heimin síðani 2013. Í ár verður hann eisini hildin í Føroyum og áhugaverda skráin sæst her.

Fyriskiparar eru Ian Salter (Havstovan) og Sunnvør í Kongsstovu (Amplexa).

Øll eru hjartaliga vælkomin!