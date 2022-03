Pelle Dragsted (EL) og Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen (EL), til demonstration foran den russiske ambassade i København. Ruslands krig i Ukraine har været en katalysator for store politiske forandringer i hele Europa og i dansk politik. En kommende afstemning om det danske forbehold over for det fælleseuropæiske forvsarssamarbejde vil sætte Enhedslisten under et endnu større pres end debatten om partiets Nato-politik har været. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

Dragsted-generationens projekt har fået et skud for boven. Og et nyt venter

Spørgsmålet om dansk medlemskab af Nato har udviklet sig til den første store krise for Enhedslisten siden katastrofevalget i 2007. Nu er der låg på, men med en kommende afstemning om forsvarsforbeholdet kan det hele blive meget værre.

Foto: Pelle Dragsted (EL) og Enhedslistens politiske ordfører, Mai Villadsen (EL), til demonstration foran den russiske ambassade i København. Ruslands krig i Ukraine har været en katalysator for store politiske forandringer i hele Europa og i dansk politik. En kommende afstemning om det danske forbehold over for det fælleseuropæiske forvsarssamarbejde vil sætte Enhedslisten under et endnu større pres end debatten om partiets Nato-politik har været. Foto: Arthur Cammelbeeck/Altinget

ANALYSE:

Esben Schjørring

Politisk redaktør