Drømmekamp: Mogens Palle forhandler om historisk dobbelt VM-brag til Sarah Mahfoud i Las Vegas

Verdensmesteren Sarah Mahfoud er tæt på at få sin drøm opfyldt om en stor VM-kamp i USA mod Amanda Serrano, som af mange regnes som verdens bedste bokser på tværs af alle vægtklasser.

Hvis alt falder på plads, kan den danske IBF-verdensmester meget vel komme til at bokse et stort dobbelt VM-brag i Las Vegas mod boksestjernen Amanda Serrano, som er en af kvindeboksningens allerstørste skikkelser.





Det oplyser promotor Mogens Palle, som meddeler, at de igangværende forhandlinger drejer sig om noget så sjældent som en VM-unifikationskamp med de to store titler (IBF og WBO) på spil ved et stort boksestævne i Las Vegas i december.

”Jeg kan bekræfte, at vi forhandler om netop denne kamp, som Sarah Mahfoud har vist stor interesse for. Hun ønsker at møder de stærkeste i verden, og Sarahs imponerende VM-sejr i februar har åbnet op for nogle meget spændende muligheder og altså nu også tilbud fra USA om interessante VM-kampe,” siger promotor Mogens Palle fra Danish Fight Night.





Amanda Serrano fra Puerto Rico - med fast bopæl i New York City - betragtes af mange som verdens bedste kvindelige bokser på tværs af alle vægtklasser. Hun har bokset 40 kampe med 38 sejre og kun 1 nederlag og 1 uafgjort. Hun er samtidig en decideret knockout-artist med en imponerende KO-procent på over 70, idet 28 af de 38 sejre er afgjort før tid, hvilket normalt er uhørt i kvindeboksning.

Serrano, som er ubesejret de seneste 8 år, er desuden indehaver af en “Guinness World Record” for at have vundet i alt 9 VM-titler i 7 forskellige vægtklasser. En rekord, ingen andre i sporten kan tangere.

I øjeblikket er hun WBO-verdensmester i sin naturlige vægtklasse fjervægt samt WBC-interim-verdensmester. Det er samme vægtklasse, hvor Sarah Mahfoud sidder solidt på IBF-titlen. Med et opgør mellem de to verdensmestre vil flertallet af de mest betydningsfulde titler dermed kunne blive forenet hos én bokser.

Det vil være første gang i historien, at en dansk kvinde skal bokse VM-kamp i USA. Hvis kampen falder på plads, er det kun anden gang i historien, at en dansk bokser skal bokse VM-kamp i Las Vegas, der i mange år har været boksningens mekka. I 2000 tabte Johnny Bredahl knebent på point i en kamp om WBA-verdensmesterskabet i bantamvægt til amerikanske Paulie Ayala efter en fortræffelig indsats.

Amanda Serrano og Sarah Mahfoud er henholdvis nummer 1 og 2 i verden i fjervægt ifølge BoxRec’s computerrangliste, og der er dermed tale om kamp mellem vægtklassens stærkeste.

Mogens Palle oplyser, at han også meget gerne ville havet lavet et historisk rent dansk VM-opgør mellem Dina Thorslund og Sarah Mahfoud om sidstnævntes VM-titel. Men selvom Dina Thorslund i forskellige medier omtales som en ”freelancer”, har det har vist sig, at hun sandsynligvis stadig er bundet af en særlig optionsaftale med den tyske promotor Sauerland.

”Dina Thorslund har nærmest tigget og bedt om en kamp mod Sarah Mahfoud, lige siden Sarah debuterede som professionel. Dina har senest sagt i medierne, at hun er ’fuldstændig ligeglad med, hvem der arrangerer den kamp’. Jeg har efterfølgende meddelt hende, at jeg meget gerne vil opfylde hendes ønske og lave en VM-kamp mellem hende og Sarah. Mit krav er dog, at Dina først sender mig den aftale, hun har med Sauerland, så jeg kan sikre mig, at hun ikke er låst eller omfattet af en aftale, der eksempelvis giver Sauerland ret til yderligere 2-3 kampe eller lignende. Da hun ikke har svaret på det, har hun selv sat sig udenfor, og dermed er der ikke grobund for at arbejde videre på den kamp,” siger Mogens Palle.

Der er nemlig også andre interessante muligheder for Sarah Mahfoud, lyder meldingen fra Mogens Palle. Sarah Mahfoud, der er ubesejret i 10 kampe som professionel, og de øvrige Danish Fight Night-boksere, hvoraf flere allerede er titelindehavere og helt oppe i verdenseliten, går derfor en spændende fremtid i møde uanset hvad.

Fakta: Sarah Mahfoud





* Født: Den 29. september 1989 i Tórshavn, Færøerne

* Rekordliste: 10-0 (3 KO)

* Vægtklasse: Fjervægt (57 kilo)

* Titler: Nuværende IBF-verdensmester siden 1. februar 2020 efter sejr over Brenda Carabajal. Tidligere IBF interkontinental-mester efter sejr over Bukiwe Nonina.

* Højde: 165 cm.

* Træner: Sherman Williams

* Debutkamp som professionel: 11. februar 2017

* Amatørkarriere: 55 kampe, 3 gange dansk mester, 2 gange nordisk mester (fjervægt, elite)

* Storesøster til Danish Fight Night-bokseren Allan Mahfoud, som ligeledes er ubesejret.





Fakta: Danske verdensmestre efter Anden Verdenskrig (i de 4 største forbund WBA, WBC, IBF, WBO)



* Ayub Kalule (Uganda/Danmark), letmellemvægt, WBA (1979-1981)

* Johnny Bredahl, jr. bantamvægt, WBO (1992-1994) og bantamvægt, WBA (2002-2004)

* Jimmi Bredahl, jr. letvægt, WBO (1992-1994)

* Gert Bo Jacobsen, weltervægt, WBO (1993)

* Mikkel Kessler, super mellemvægt, WBA (2004-2007, 2008-2009, 2012-2013), WBC (2006-2007 og 2010)

* Anita Christensen, bantamvægt, WBA (2006-2008), WBC (2006-2008)

* Dina Thorslund, super bantamvægt, WBO (2018- ).

* Sarah Mahfoud, fjervægt, IBF (2020- ).