Mynd: Bjarni Rubeksen, Kringvarp Føroya

Drotningavitjanin: Røða løgmans á Bursatanga, og millum bitarnar á gallaveitslu

Røða løgmans fyri hennara hátign Drotningini á Bursatanga 15. juli 2021

Røða løgmans á skreytdøgurða fyri H.H. Drotningini í Norðurlandahúsinum 15. juli 2021.

Deres Majestæt Dronning Margrethe

Det er mig en stor ære på vegne af det færøske folk at byde Deres Majestæt hjertelig velkommen til Færøerne!

Deres besøg er med til at styrke de tidløse bånd, der knytter Færøerne og Danmark, vores lande og vore folk.

Det er mig også en glæde at byde Dem hjertelig velkommen til Tórshavn.

Tórshavn - ofte betegnet som verdens mindste hovedstad. Betegnelsen er misvisende. Målt med en kartografens kompromisløse målepind er byen lille.

Men målt med sjælens termometer er Tórshavn en sand metropol. Her bliver historien og moderne tid forenet. Byen er vokset siden deres sidste besøg. Aldrig før har der boet så mange mennesker her, og det gavner både kultur og erhvervsliv.

Den samme historie gælder for mange andre steder på Færøerne.

Deres Majestæt får mulighed for at opleve både det historiske og det moderne Færøerne i de kommende dage. Sammen skal vi nyde Færøernes særegne natur og kultur.

Deres Majestæt.

Vi har et værdifuldt venskab. Vi har en lang fælles historie. Her tænker jeg først og fremmest på alle de historiske, følelsesmæssige og familiemæssige bånd, som over århundreder er knyttet mellem os. Det er næppe muligt at finde en familie på Færøerne, som ikke har slægtsmæssige bånd til Danmark.

Vi skal værne om vores dyrebare venskab, så det forbliver dynamisk og levende. Og det kræver, at vi hele tiden tilpasser os nutidens mange muligheder og udfordringer.

Deres Majestæt.

Ved Deres besøg påmindes vi igen om vores dyrebare venskab, der holder os sammen, når verden omkring os står overfor store og omfattende udfordringer.

Vi ønsker af hele vores hjerte, at De får nogle gode dage sammen med os.

Góðu fólk, latum okkum, sum siður er, rópa eitt níggju-falt hurrá fyri hennara hátign drotningini.

Drotningin leingi livi! Takk fyri!

-----------

Røða løgmans á skreytdøgurða fyri H.H. Drotningini í Norðurlandahúsinum 15. juli 2021.

Kære Deres Majestæt

Det er mig en stor glæde at byde Dem velkommen her i Nordens Hus.

Det er os altid en ære, når Dronningen besøger Færøerne.

***

Det var det også for 50 år siden, da Deres Majestæt for allerførste gang sammen med deres mand prins Henrik var på besøg.

Til besøget i 1971 samledes flere tusind mennesker på kajen ved Eystara Bryggja. Den store og muntre menneskemængde gjorde det helt klart, at det kommende regentpar skulle være så hjerteligt velkommen til Færøerne.

Denne sommer sikrede Deres Majestæt dem en varig plads i alle færingers hjerter. Ikke mindst, fordi De holdt en velformuleret og velfrembragt tale til Færøernes lagting og det færøske folk.

Sproget er et af de kulturelle værdier, som vi færinger værner mest om, og da Deres Majestæt denne dag i 1971 talte om at finde den nødvendige balance i bevarings- og fornyelsesbestræbelserne på de nationale, folkelige og kulturelle områder, så var dette en tale til færingernes inderste sjæl. De talte også på vores eget sprog, som vi så gerne vil bevare og berige, hvilket yderligere understregede alvoren i Deres Majestæts’ budskab.

Deres Majestæt har ved flere senere lejligheder fortalt, at De havde en dygtig færøsk lærer i København, som hjalp dem med den færøske udtale.

At beherske et sprog er en forudsætning for en dybere forståelse for et folks tilværelse – det er den bedste måde at komme tættere på dets kultur.

Men forståelsen kan også være af en lidt mere lavpraktisk karakter.

Jeg har engang hørt en sjov anekdote om Deres farfar kong Christian den Tiende.

Under et besøg på Island stod to islandske damer på gaden, og idet kongen gik forbi, sagde den ene: ”Ekki er hann so penur, sum frásagt”, hvortil kongen hurtigt svarede: ”Men hann heyrir væl.”

Deres Majestæt

Ved denne lejlighed hylder vi de århundreder gamle venskabsbånd imellem Færøerne og Danmark.

Disse tætte bånd knytter vores samfund sammen - både erhvervsmæssigt, politisk og personligt. Disse bånd skal vi i fællesskab tage vare på, selv om omstændighederne skifter karakter i årenes løb. Forandringer sker hele tiden – og de indtræffer stadig hyppigere og hurtigere end før.

Når omstændigheder hurtigt skifter karakter, er det vigtig at tilpasse sig. Det har vi alle sammen oplevet det sidste år, og det fik vi også en lille snert af i går, da vejrguderne, som så ofte i Færøerne, ikke ville det samme som os.

Deres Majestæt

Forholdet mellem Færøerne og Danmark har mange facetter. Det er et forhold mellem to lande, to folk, med et fælles kongehus og i et rigsfællesskab. Et rigsfællesskab, som udvikler sig i takt med nutidens mange muligheder og udfordringer. Men først og fremmest er forholdet mellem vore to lande et forhold mellem levende mennesker.

Modsætningen til udvikling er afvikling. Vi skal stræbe efter udvikling. Vækst. Visioner. Men i de forandringer, de nye tider vil bringe, er det vigtigt, at vi også husker vores historie. Vores fællesskab. Og at tage kærlig hånd om traditionerne og relationerne, så de ikke går tabt.

Deres Majestæt

Om nogle måneder har De været regent i 50 år.

Under Deres besøg i 1971 holdt lagmanden Atli P. Dam en tale, hvor han sagde:

”Det er ikke altid let at være en person, hvis bevægelser, handlinger og gøremål til daglig skal være omfattet af offentlighedens interesse i så udstrakt grad, at det næppe levnes plads til familie- og privatliv. Sådanne mennesker bør være en særlig konstruktion”

Baseret på de sidste 50 år, så er min konklusion ret tydelig: Deres Majestæt er en særlig konstruktion.

De har mødt mange lagmænd – men jeg har ikke tidligere selv haft æren af at være Deres vært. Og den unge begavede tronarving, der for 50 år siden for første gang kom til Færøerne sammen med sin ægtefælle, har i snart et halvt århundrede stået i spidsen for Kongeriget.

Det har De gjort med stil og værdighed. Og altid med stor kundskab og ærbødighed for det danske riges mangfoldighed.

Derfor håber jeg, at De føler Dem lige så godt modtaget på Færøerne, som den første gang, De var her.

Personligt glæder jeg mig til at vise Deres Majestæt et veludbygget og velfungerende samfund. Et vibrerende samfund i vækst og på forkant med udviklingen. En veluddannet, arbejdsom og kreativ befolkning, der trives og føler drivkraften fra et moderne samfund. Men også et samfund, der vil holde fast i sine mange traditioner og værdier - og værne om dem.

Med disse ord byder jeg Dem og Deres følge endnu engang velkommen og ønsker, at I får nogle gode oplevelser og et minderigt besøg på Færøerne.

Jeg ville være taknemlig, hvis forsamlingen kunne gøre mig den ære at rejse sig og udbringe en skål for Deres Majestæt Dronningen, Kongehuset og den gode relation mellem færinger og danskere.

Tak for opmærksomheden. Skál.

Bárður á Steig Nielsen

løgmaður