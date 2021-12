Anders Bjarklev, rektor på DTU, forventer et periodevis mere affolket hovedcampus end i dag. i 2030 vil DTU uddanne 500 bachelorstuderende gennem internettet og over 300 kandidatstuderende på decentrale lokationer i blandt andet Hirtshals og Kalundborg.

Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

DTU udflytter ingeniørstuderende til internettet: Det er ligemeget om 30 studiepladser rykker til provinsen, hvis den står under vand

I 2030 vil over 500 bachelorstuderende og over 300 kandidatstuderende på DTU have til huse andre steder end universitetets hovedcampus i Lyngby som følge af regeringens udflytningsplan. Det vil koste et trecifret millionbeløb, men målet er, ikke at skære på antallet af uddannede ingeniører, siger rektor.

Foto: Anders Bjarklev, rektor på DTU, forventer et periodevis mere affolket hovedcampus end i dag. i 2030 vil DTU uddanne 500 bachelorstuderende gennem internettet og over 300 kandidatstuderende på decentrale lokationer i blandt andet Hirtshals og Kalundborg.

Foto: Linda Kastrup/Ritzau Scanpix

ALTINGET: DTU udflytter ingeniørstuderende til internettet: "Det er ligemeget om 30 studiepladser rykker til provinsen, hvis den står under vand" - Altinget - Alt om politik: altinget.dk

Chris Lehmann

Redaktør