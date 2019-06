Dukkuleikur við Gjógv 10.-19. juni

Nú verður møguleiki at koma til Gjáar, har søgan um Marina verður sýnd sum dukkuleikur

Dukkuleikurin “Marin” tekur støði í einari gamlari søgn frá Gjógv. Leikurin vendir sær til allar aldursbólkar, og er hann ein uppliving fyri allar sansir. Eitt yvirnatúrligt fyribrigdi er gjøgnumgangandi í leikinum, og áskoðararnir verða hugfangaðir á ymiskan hátt.



Í leikinum verða nýttir ymsir frásøguhættir, eitt nú er eitt kvæði yrkt. Fyrsta ørindi er soljóðandi:



Børnini eru øll úti og spæla.

Líkt er til, at nú fer at æla,

nú kemur ein myrkur skuggi.

Píka sjey, hetta er eingin ódn,

men ein ørn, ið taka kann børn,

so nú er best, at eg flýggi.



(Lag: Veturin kom við kulda og kava)



Dukkuleikur er ein sterkur miðil, og tí verður nógv at samskifta um, bæði ímillum ættarliðini og børn og børn ímillum.



Leikurin er góðan hálvan tíma til longdar. Aftan á leikin hava áskoðararnir møguleika at ganga til tey støðini, sum verða lýst í leikinum.



Tað er Helena Fríðheim, ið hevur skrivað leikin og setur hann upp. Hon hevur fingið ráðgeving frá samstarvsfólki í Tallinn.



Helena er útbúgvin námsfrøðingur, og seinni hevur hon útbúgvið seg víðari. Í 2012 tók hon bachelor-prógv frá lærda háskúlanum í Stavanger, og í 2016 tók hon Master-prógv í “Børne- og ungdomskultur – medier og æstetiske læreprocesser” frá Syddansk Universitet.



Helena hevur sítt egna virki, Leiktrá, sum hevur starvast við barnamentan síðan 2004, og hevur hon skipað fyri ymsum tiltøkum við børnum, eitt nú stóra tiltakinum ”Havnin ein býur, har børnini trívast”. Harumframt hevur hon sett fleiri dukkuleikir upp, eitt nú “Bábylon”, sum varð settur upp í samstarvi við dukkuleikhúsið Nuku Teatre í Tallinn. Eisini samskipaði hon dukkuleikin “Jonny og 7 vinir hansara”, sum Nuku Teatre framførdi í Havn. – Dukkuleikurin “Marin” er gjørdur í samstarvi við dukkuteatrið Kirjkas í Tallinn umvegis UNIMA í Estlandi.



Dukkuleikurin “Marin”: Framførslur verða hvønn dag í døgunum 11. til 19. juni kl. 10 og kl. 14 í Dansistovuni við Gjógv. Tað ber til at hava framførslur aðrar klokkutíðir eftir umbøn, um áhugi er fyri tí, t.d. kl. 17 ella 19. Høvi er hjá starvsfólka- og áhugabólkum at bíleggja eina sýning.



Kostnaðurin er kr. 80,- kr. fyri hvønn.



Neyðugt er at bíleggja pláss.



Atgongumerki kunnu fáast við at venda sær til Helenu Fríðheim á tel. 517772 ella við at senda teldupost til: leiktrad@gmail.com Atgongumerki kunnu fáast við at venda sær til Helenu Fríðheim á tel. 517772 ella við at senda teldupost til:





Verið vælkomin!





Vinaliga





Leiktrá v/Helenu Fríðheim