Efterlysning: historier om Kongeskibet Dannebrog

M/S Museet for Søfart er på jagt efter danskernes personlige møder med Kongeskibet. Har du et minde, foto eller en historie om det sejlende slot?

Stort set alle i Danmark kender til Hendes Majestæt Dronningens flydende residens, Dannebrog, enten gennem nyhedsmedier eller ved selv at have spottet det smukke og historiske skib. I anledning af Dannebrogs 90-års jubilæum arbejder M/S Museet for Søfart på en udstilling om Kongeskibet, den kongelige familie, skibets besætning, betydning og ikke mindst mødet med befolkningen.

I den forbindelse er vi på udkig efter fortællinger, fotos, erindringer og måske endda genstande, der kan være med til at fortælle historien om Dannebrog.

Gennem ni årtier har Dannebrog besøgt utallige forskellige havnebyer på skibets togter rundt omkring i Danmark, Grønland og Færøerne. Kongeskibets årlige sejlads er monarkens møde med befolkningen i deres egen by. Når skibet kommer i havn, står store folkemængder klar til at tage imod, og på den måde er Kongeskibet med til at samle Danmark.

Særudstillingen om Kongeskibet kommer til at give et indblik i livet ombord på Dannebrog, og den kongelige families blik på Danmark set fra havet. Den kommer også til at fortælle historien om danskernes forhold til Kongeskibet.

Udstillingen DANNEBROG åbner til februar næste år, hvor et udvalg af jeres historier vil blive præsenteret.

Så gemmer du på historier og billeder om Dannebrog eller dit møde med skibet, og vil du være med til at skabe fortællingen om Dronningens flydende residens på M/S Museet for Søfart? Så vil vi meget gerne høre fra dig - skriv direkte til os på dannebrog@mfs.dk. Tak for dit bidrag!