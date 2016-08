Dan Klein --- 01.09.2016 - 09:15

Vandi er fyri at einasta undirvísingarstarv í føroyskum máli og bókmentum uttanfyri Føroyar verður spart burtur.





Í dag verður undirvíst í føroyskum máli og bókmentum á lærda háskúlanum í Keypmannahavn, og er tað einasta undirvísingarstarv á hesum øki uttanfyri Føroyar. Vegna møguligar samanleggingar av stovnum, er nú vandi fyri at starvið verður spart burtur.





Tí hevur Sjúrður Skaale, fólkatingsmaður, sett fylgjandi spurning til danska undirvísingar- og granskingarráðharran, Esben Lunde Larsen:





Mener ministeren, at det er vigtigt for rigsfællesskabet og interessen for hinandens lande, at det fortsat skal være muligt for interesserede studerende at blive undervist i færøsk på universitetsniveau i Danmark?





På Færøerne bliver alle børn undervist i dansk fra 4. klasse, og dansk står også stærkt på gymnasieniveau. Der bruges således mange penge på at lære børn og unge dansk. I Danmark bruges een stilling på Københavns Universitet til at undervise i færøsk. Men Nordisk Forskningsinstitut, som færøsk og islandsk er en del af, skal muligvis lægges sammen med et andet institut, INSS, hvor dansk er hovedfag. Her er der krav om, at der skal være mange studerende på hvert fag - formentlig flere end hvad fagene færøsk og islandsk kan efterleve i øjeblikket. Derfor er de i fare for at blive sparet bort. Sker det, vil vi stå i en situationen, hvor der i Danmark slet ikke undervises i færøsk på højt niveau.