Einvegis upplýsingar um fiskivinnu

Dan Klein --- 23.10.2017 - 10:25

Í dag havi eg sent KVF skriv og biðið um at sleppa í KVF, at vísa á, at tað sum tveir búskaparfrøðingar, sum rættuliga javnan eru í KVF siga, ikki er óvildugt, men at reka politik.





Við at eftirkanna hetta síggja vit, at talan als ikki er um tveir objektivar búskaparfrøðingar. Heldur er talan um tveir búskaparfrøðingar, sum reka politik. Tað er avgjørt ongin orsøk at halda, at tað teir siga, er saklig upplýsing eftir bestu sannføring.





Høvuðsorsøkin til at neyðugt er er rætta er, at vit upp í saman hava hoyrt um eina milliard í meirinntøkum. Milliardin verður onkuntíð lova í einum og aðrar tíðir eins og grindabýti pr. húski ella skattgjaldara. Men enn hava vit ikki sæð nakra dokumentatión uppá pástandin. Og tað er absolut ikki akademiskt.





Havi ómaka mær at leita á heimasíðuni hjá KVF. Hetta gjørdi eg við at leita upp á navn. Tað er avgjørt orsøk at halda, at tað sum er í tíðindunum í útvarpi og sjónvarpi ikki er komið við, tí tað ber ikki til at leita upp á navn í tíðindum.





Roknast má tí við, at teir hava fingið rættuliga nógv meira pláss enn tey link, sum síggjast niðanfyri. Harumframt er rættuliga vanligt, at spæla brot úr sendingum í tíðindunum.

So verður spennandi at vita, um KVF framhaldandi koyrur í somu rillu, hóast grammofonpláturnar eru farnar av móta.





Tað er lætt at staðfesta, at fólkið í Føroyum, sum annars einki veit um fiskivinnu, als ongan møguleika hevur at gera sær eina sakliga niðurstøðu.





Eivind Jacobsen

Strendur





P.S. Skriv til KVF er nógv longri og meira útgreina enn hetta.





P.S. Hetta eru link eg havi leita fram á heimasíðuni hjá KVF.





Jóannes Jacobsen, búskaparfrøðingur í KVF http://kvf.fo/netvarp/uv/2012/02/23/fiskiloyvi-almenna-uppbosslu 1 minuttur

http://kvf.fo/radarin?sid=21630 22/1-2014 uml. 25 minuttir

http://kvf.fo/radarin?sid=22946 26/2-2014 minut ca 13, um arbeiðsloysi v.m. min 22. vinna má blíva betri

http://kvf.fo/netvarp/uv/2014/05/24/dalet-export-907018 pástand útlendingar keypa skip, ikki um fiskivinnu http://kvf.fo/netvarp/sv/2015/02/02/20150202altvinnulivafaumhondum KP og JJ 1:54 min

http://kvf.fo/radarin?sid=49152 25/11-2015, Kjak millum H Hoydal og J Jacobsen! Uml. 25 minuttir http://kvf.fo/netvarp/sv/2016/05/31/20160531altovavmarkad 2:07 min.

http://kvf.fo/netvarp/sv/2016/08/26/20160826royndaruppbodssolai2017 2:53 minuttir http://kvf.fo/greinar/2016/09/20/kjak-um-fiskivinnunyskipanina

http://kvf.fo/dv?sid=59468 20/9-2016 kjak jóannes jacobsen og J í Grótinum, 28 minuttir http://kvf.fo/greinar/2016/10/22/uppskotid-fra-nyskipanarbolkinum-ikki-noktandi tekstur um grein HO og JJ http://kvf.fo/netvarp/sv/2017/03/10/20170310okiskvotursummenningarhjalp 3:30minuttir JJ/HH

http://kvf.fo/radarin?sid=66120 Radarin 15/3-2017 um uppboðssølu





Herman Oskarsson

http://kvf.fo/netvarp/uv/2017/09/15/framstig-veiiloyvi-fer-sguna

http://kvf.fo/netvarp/sv/2017/02/07/dv-kjak

http://kvf.fo/greinar/2016/10/22/uppskotid-fra-nyskipanarbolkinum-ikki-noktandi

http://kvf.fo/greinar/2016/09/10/foroyska-uppbodsolan-partur-av-valstridnum Íslendska valstríðnum

http://kvf.fo/netvarp/uv/2015/11/24/uppskoti-er-dmt-miseydnast

http://kvf.fo/netvarp/uv/2014/06/01/kanna-stuulsskipanir-til-vinnulvi

http://kvf.fo/netvarp/uv/2013/01/29/ogn-froya-flks-ella-ogn-landsins

http://kvf.fo/utvarpstidindi?sid=72256





Kári Petersen

http://kvf.fo/netvarp/sv/2015/02/02/20150202altvinnulivafaumhondum

http://kvf.fo/netvarp/uv/2015/01/31/veitst-t-naka-um-fiskivinnuna-froyum Røddin lær um fiskivinnuna

http://kvf.fo/netvarp/sv/2015/01/12/20150112skattalattiurtilfeingisgjaldi

http://kvf.fo/netvarp/uv/2014/04/04/reiarar-taka-milliardir-r-fiskivinnuni

http://kvf.fo/netvarp/uv/2012/03/12/flksins-ogn-ella-1

http://kvf.fo/netvarp/uv/2012/03/05/valdi-fiskivinnuni-endar-fum-hondum