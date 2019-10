Eitt hjartasuff

Hugsaði mítt tá eg sá eina greining frá borgarstjóranum í Runavíkar Kommunu á sínum Facebook vanga 2. oktober 2019 klokkan 21,46, vegna býráðslimir og umsitingina í Runavíkar Kommunu greiða frá einum temadegi hjá kommununi, sum snúði seg um hvussu fíggjarætlanina fyri næsta árið skuldi hana saman.





..... men tá hann eisini í somu greining brúkti høvi vegna býráðslimirnar og umsitingina í Runavíkar Kommunu at eyðmýkja borgarar sínar, at nú var ikki væl vorði.





Hann brúkti orð, sum sambært orðabókina Sprotan merkja: “eyðmýkja, klikkja niðurá, fara illa við, høgga niðurá, spilla út, leggja eftir (einum), fáa at tiga, lasta, jarðleggja, lítilsvirða, pilka niður, teppa (ein), venda (einum) aftur, finnast harðliga/hvassliga at, geva stak vánaligt ummæli; n. en fuldstændigt eyðmýkja ein fullkomiliga, gera ein til láturs, gera kál á einum; jarðleggja ein”.





Hevði roknað við at vit nú í 2019 vóru meira búgvin at skifta orð okkara millum. Haldi eisini at borgarar í Runavíkar Kommunu eiga betri uppiborið.





Tað er í hvussu er mín vón.





Lasse Klein