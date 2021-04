Det bliver et problem for hele sundhedsvæsenet, hvis sygeplejerskernes kamp for bedre løn ender i bitterhed, siger eksperter. Billedet er fra overenskomstforhandlingerne i 2018. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

Eksperter Bitre sygeplejersker kan blive et alvorligt problem for sundhedsvæsenet

Det kan skabe bitterhed i lang tid fremover og få betydning for rekrutteringen, hvis strejkevarsel ender i indgreb, mener eksperter.

De peger samtidig på, at en konflikt kan medføre lange ventelister på sygehusene.

