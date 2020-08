Enn eitt lyftisbrot - Bogi Andreasen

Bogi Andreasen, býráðslimur fyri Fólkaflokkin í Tórshavn, vísir enn einaferð á eitt lyftisbrot - hesaferð var yvirskriftin í grein í Sosialinum 11. august: “Øll neyst skulu kunna hava íbúð á loftinum.”

Blekkið var nóg illa tornað á pappírinum, so kom forkvinnan í Byggi- og býarskipanarnevndini, hon sum ávirkar Boga, og sigur, at tað er púra óneyðugt Bogi, at tosa um hetta nú og minnir hann á fundin í Teknisku Nevnd tann 7. november 2017 og í Byggi-og býarskipanarnevndini 8. november 2017, har júst Marin Katrina Frýdal og Bogi Andreasen feldu eitt mál um at broyta byggisamtyktina, so bygging av íbúðum á neystaloftum kundi lata seg gera Niðri á Bakka á Velbastað - sí samtyktina her:

Tekniska Nevnd 7. november 2017: “Ein meiriluti, Jákup Dam, Marin Katrina Frýdal og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum (um ikki at taka undir við at broyta byggisamtyktina). Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson og Annfinn Brekkstein, mælir til at broyta byggisamtyktina.”

Byggi- og býarskipanarnevndin 8. november 2017: “Ein meiriluti, Marin Katrina Frýdal, Jákup Dam og Bogi Andreasen, samtykti at taka undir við tilmælinum (um ikki at taka undir við at broyta byggisamtyktina). Ein minniluti, Tróndur Sigurðsson, mælir til at broyta byggisamtyktina.”

Staðbunda nevndin fyri Kirkjubø og Velbastað metti á fundi 21. november 2017, at grundarlag var ikki fyri at nokta at broyta byggisamtyktina.

Hví hálsar Bogi Andreasen um nú og hví hevur hann ikki avgreitt málið, nú hann hevur latið alt vald upp í hendurnar á Tjóðveldinum, sum meira og minni hevur stýrt honum í skjótt 4 ár.

Tað er ógvuliga sjónligt, at hetta málið onga raðfesting hevur havt politiskt hesi 4 árini hjá sitandi býráðssamgongu og Boga Andreasen.

Tí er hetta útspælið frá Boga Andreasen reint valflesk og panikkur - og onki annað.

Annfinn Brekkstein

býráðslimur fyri Sambandsflokkin í Tórshavnar Kommunu