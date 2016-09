Dan Klein --- 18.09.2016 - 09:00

Aftan á at hava lurtað eftir tínum elendigu sendingum á R7, havi eg absolutt onga tiltrúgv til tíni evni at reflektera yvir nakað sum helst. (citat Brynhild Thomsen, journalistur)





Helt hetta verða í so ófantaligt aftursvar til pástand mín um at danska grundlógin var galdandi í Føroyum, men valdi at lata verða við at spyrja nærri.





Seinni bleiv eg uppringdur og fekk at vita, at lívligt kjak var á einari facebook-síðu, Miðlafólk. Hetta er ein lukkaður bólkur við 142 limum. Fekk Petur Jacobsen, stjóra í R7, sum er limur í hesum bólki at tekna meg sum lim. Men enn eri eg ikki accepteraður og eftir viðmerkingunum til umbønina frá Petur at døma, so eri eg óynsktur. Men tað ger minni. Eg skuldi bert brúka limaskapin til at svara pástandum aftur.





Nú kann eg so staðfesta, at Miðlafólk er ein exclusivur klubbur og einki hevur við góðan fjølmiðlasið at gera. Og nú vita tit onnur so eisini tað.





Orsøkin til at journalistar í KVF fóru í sjálvsving er, at týsdagin 13 september luttók Alex Vilhelm í sendingini Metis, har Eivind Jacobsen er vertur.





Alex vísti á faktuellar feilir í KVF í samband við umrøðu av hansara persóni. Og hetta er orsøkin til at tey í KVF eru sera ill. Tað harmiliga er, at eingin av teimum hugsar um at kanska hevur Alex rætt.





Alex ringdi til mín fyri góðari viku síðan. Hann hevði skriva frágreiðing, sum var 11 síður long. Eisini hevði Alex greinar og annað tilfar sum dokumentatión. At Alex velur at tosa við R7 er av tí einfaldu orsøk, at hann ikki hevur álit á KVF. Alex hevur ikki álit á at hann verður rætt endurgivin. Tað hava vit hoyrt frá øðrum eisini.





Serliga beit eg merki í eina grein, sum býráðsformaðurin í Vági, Dennis Holm (tjóveldi) hevði skriva sum verja fyri Alex og samstarvsfelagarnar (http://sudurras.fo/?p=42740 ) Hetta er óhoyrt at ein borgarstjóri átalar ósakligar fjølmiðlar á hendan hátt.





Tað var sera einfalt hjá mær at hyggja eftir ymisku punktunum. Og tað ber val til at eftirkanna upplýsingarnar uttan at tosa við Alex. Tað ber eisini væl til at eftirkanna upplýsingarnar uttan at tosa við KVF.





Eftir stendur tí, at R7 og fyri tann skuld eisini undirritaði er ákærd av starvsfólki í KVF fyri ósakligan tíðindaflutning. Hetta verður gjørt uttan prógv fyri pástandinum. Hetta verður gjørt uttan at prógva, at tað Alex segði í R7 sendingini týsdagin er skeivt.





Alex legði haldgóð prógv á borðið, sum dokumentera, at tað m.a. KVF hevur sagt er ósætt.





Tað Alex ynskir er at søgur verða slettaðar

Søgurnar sum eru ósannar um, Ólógligt fiskarí, Ólóglig sigling, Ólógligur eginpeningur, Alex snýtti (nn)





Slett onki hald er í hesum søgum. Tað er ikki bara í KVF, at hesar søgur enn kunnu lesast. Alex ynskir at hesar verða slettaðar, tí tað skaðar hann og hansara samstarvsfelagar at hesar enn síggjast.





Hetta má sigast at verða rímuligt krav.





Undirritaði radiovertur í R7 tekur fyri givið, at KVF slettar hesar søgur beinan veg, ella eisini prógvar at hesar eru sannar.





Alex kann ivaleyst góðtaka at KVF starvsfólkini fara í 14 september ball í kvøld og pleja timburmenn í morgin og møta til arbeiðis mánadagin.





Undirritaði og R7 tola eitt sindur av hvørjum og krevja onga almenna umbering. Men tað hevði glett okkum, um KVF rættaði teir skeivleikar, sum framdir eru móti Alex og annars gevur Alex eina umbering, eins og góður fjølmiðlasiður er.





Vinarliga





R7 Radio





Eivind Jacobsen, radiovertur í sendingini Metis í R7.