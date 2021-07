Foto: UCL/pressefoto

Erhvervsakademier og professionshøjskoler skal skære 4.000 internationale studiepladser fra

Danske uddannelsesinstitutioner skal nedlægge internationale studiepladser eller omdanne dem til danske for at finansiere planen om udflytning af studiepladser. Formanden for danske erhvervsakademier anklager politikere for at tale med to tunger, når de vil gøre erhvervsrettede uddannelser til attraktive alternativer, men samtidig fjerner muligheden for internationalt udsyn.

