Erhvervsminister Rasmus Jarlov taler på Copenhagen Shipping Summit

Rasmus Jarlov konfirmeret som foredragsholder på Danmarks nye maritime topmøde Copenhagen Shipping Summit, som finder sted i København i Øksnehallen 10.-11. april, 2019.

Topmødet vil addresse relevante emner baseret på de fire temaer: The Future of Shipping, Maritime Recruitment Trends - Ashore and At Sea, Empowering Women in the Maritime Community & Sustainable shipping.



Managing Director Jakob le Fevre, MARPRO fortæller " Da vi lancerede denne event, var det vores ambition at tiltrække beslutningstagere som foredragsholdere og facilitere et topmøde, hvor relevante emner for den professionelle maritime industri bliver diskuteret. Vi er meget stolte over at kunne præsentere 12 gratis konference sessioner for industrien allerede nu, mere end 5 måneder før topmødet skal afholdes. Se konferenceagenda.