ErindringsBio online på plejehjemmet Pedershave i Frederikssund. Foto: Sara Prahl Larsen.

ErindringsBio – nyt tilbud til mennesker med demens

Film kan fremkalde erindringer, starte samtaler og styrke livslysten – også hos mennesker med demens. Det Danske Filminstitut har med succes testet og udviklet et nyt koncept,

Pressemeddelelse

ErindringsBio, hvor historiske film indgår i samværet og arbejdet med demensramte. Den A.P.

Møllerske Støttefond har netop bevilget 2,45 mio. kr. til projektet, som nu bliver rullet ud som

et fast tilbud til plejehjem og biografer i hele landet. Erindringsbio kan i dag tilgås online og er

målrettet pårørende og plejepersonale.

Nationalt Videnscenter for Demens ved Rigshospitalet anslår, at knap 90.000 danskere lider af

demens, og antallet stiger i takt med, at middellevealderen bliver højere. Når hukommelsen svigter,

medfører det et drastisk tab af livskvalitet for både mennesker med demens og deres pårørende. Det,

vi husker, er i vidt omfang det, vi er.

Men erindringer fra fortiden kan stadig være intakte hos mennesker med demens.

Siden 2020 har Det Danske Filminstitut i samarbejde med forskere, plejepersonale, pårørende og

demensramte gjort forsøg med at vække minderne til live med historiske film. Konceptet ErindringsBio

har vist sig at være en god erindringsfremkaldende aktivitet, da levende billeder af for eksempel

velkendte steder eller lyden af genkendelig musik kan vække hukommelsen. På den måde kan film

fastholde og udfolde den fortid, der undslipper en svigtende hukommelse, og danne basis for samtale

mellem den demensramte og de pårørende.

ErindringsBio på plejehjem, i biografer og derhjemme

Det Danske Filminstituttet har netop modtaget 2,45 mio. kr. fra Den A.P. Møllerske Støttefond til at

videreudvikle ErindringsBio. Bevillingen betyder, at projektet kan rulles ud som et nationalt

omsorgsprojekt på landets plejehjem og i biografer, samt via en app. I dag kan ErindringsBio tilgås

gratis online på web.

Filminstituttets vicedirektør, Jakob Buhl Vestergaard, udtaler:

”Vi er fra Filminstituttets side utrolig glade for, at vi med støtte fra Den A.P. Møllerske Støttefond nu

får mulighed for at sikre udbredelsen af ErindringsBio, som har vist sig at have et stort potentiale i

arbejdet med mennesker med demens. Det er en fornøjelse at kunne søsætte et projekt, der så fint

viser, hvad man kan opnå, når en overordnet ambition om digitalising af filmarven går hånd i hånd

med bestræbelsen på at få filmene ud i sammenhænge, hvor de kan skabe glæde og værdi – i dette

tilfælde på en helt ny måde.”

Filminstituttet har gennem de seneste seks år digitaliseret en væsentlig del af den danske filmarv.

Over 2000 historiske dokumentarfilm fra Filminstituttets arkiv er gjort tilgængelig online. Det arbejde

er fundamentet for, at et projekt som ErindringsBio kan realiseres.

FAKTA: ErindringsBio – filmpakker og dialogmateriale

ErindringsBio er et gratis onlinetilbud med nydigitaliserede historiske dokumentarfilm fra

Filminstituttets arkiv. Filmene er primært fra 1950’erne og 60’erne, og de er samlet i en række

filmpakker med forskellige temaer. Sammen med filmene er der dialogmateriale, som pårørende og

plejepersonale kan bruge. Filmene stammer fra Filminstituttets streamingsite ’Danmark på film’.

I løbet af de kommende år producerer Filminstituttet mange flere filmpakker, der bl.a. knytter sig til

lokalområder. Allerede nu kan ErindringsBio tilgås på et website, og med den videre udrulning af

projektet vil der også blive udviklet en app. Desuden vil Filminstituttet samarbejde med plejehjem og

biografer landet over og lave særlige filmvisninger for mennesker med demens, deres pårørende og

plejepersonale.

ErindringsBio er udviklet og testet i samarbejde med Via University College, plejehjemmet

Pedershave i Frederikssund, Rudersdal Kommune og Reprise Teatret.

ErindringsBio har tidligere modtaget en bevilling på 500.000 kr. fra Aage og Johannes Louis-Hansens

Fond.

Se ErindringsBio online