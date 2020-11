Et kunstværk siger mere end 1.000 ord!

”Jeg sidder på ryggen af en mand. Han er ved at segne under min byrde. Jeg vil gøre alt for at hjælpe ham. Undtagen at træde ned fra hans ryg”

Foto: Survival of the fattest (2002) af Jens Galchiøt.



Kære Infoliste



Et billede siger mere end 1.000 ord, påstår et gammel mundheld, det mener jeg også et kunstværk gør!

Jeg bliver ofte kontaktet af organisationer, journalister, debattører, ildsjæle, samfundsrevsere, forskere, forfattere og andet godtfolk fra hele verden, der spørger, om de må bruge billeder af mine kunstværker til at illustre deres skrevne ord eller som symbol på en samfundsdebat, de ønsker at rejse.

Nogle gange i lande hvor ordet ikke er frit, og hvor kunstværker i stedet kan bruges som symbol på noget, der er strafbart at sige.

Og fordi billeder og kunstværker siger mere end 1000 ord, giver jeg hermed kunstværkerne fri, så de kan tale for sig selv. Alle billeder af mine kunstværker kan således downloades og frit bruges til alle ikke-kommercielle formål uden copyrights.



Jens Galschiøt (17.11.2020)

Som led i ”Et kunstværk siger mere end 1.000 ord” kampagnen vil vi med jævne mellemrum sætte fokus på et af Jens Galschiøts mest ikoniske kunstværker og dele billeder af værket til fri afbenyttelse.

Oven- og nedenstående billeder i høj opløsning og andre billeder af kunstværket kan downloades her :



SURVIVAL OF THE FATTEST (2002)



År: 2002 Mål: 350 x 75 x 120 Materialer: Kobber

Den 3,5 meter høje skulptur afbilder en kolossal overvægtig Justitia (gudinden for retfærdighed), der holder vægtene for retfærdighed i hendes højre hånd, mens hun bæres på skuldrene af en udsultet afrikansk mand.

Justitia udtaler med lukkede øjne: ”Jeg sidder på ryggen af en mand. Han er ved at segne under min byrde. Jeg vil gøre alt for at hjælpe ham. Undtagen at træde ned fra hans ryg”. Udtalen står skrevet på skulpturens sokkel.

Galschiøt fik hjælp af skulptøren Lars Calmar til at lave den store kvindeskulptur.



Skulpturen skildrer en ubalanceret fordeling af verdens ressourcer, hvor rige lever komfortabelt og undertrykker de fattige gennem et praktisk og uretfærdigt system for global handel. En diskriminerende handelspolitik håndhæves, for at holde de fattigste lande ude af konkurrence.

Den er en af Galschiøt absolut mest kendte skulpterer og der er lavet 2 modeller af den store skulptur og mange mindre udgaver.



Udstillinger

Survival of the Fattest blev præsenteret på Københavns Rådhusplads i 2002 sammen med Mellemfolkeligt samvirke omkring den globale handelspolitik.



Den var bl.a. en del af Galschiøt kunstprojekt, ”7 meter”, som blev lanceret til FN’s 15. klimakonference (COP15) i december 2009 i København. Skulpturen blev placeret i havnen på Langelinie ved siden af det internationale kendte landmærke, Den Lille Havfrue. Placeringen sikrede statuen og dens budskab international opmærksomhed.



Skulpturen har været udstillet et utal af steder f eks. til WTO topmødet i Hong Kong, og til konferencerne Det Europæiske Sociale Forum i Paris og i London .



Skulpturen er global kendt og f.eks. kender mange brasilianere den, da den er delt mere end 500.000 gange på Facebook hovedsageligt i Brasilien. Den er blevet et symbol på korruption og dobbeltmoral.



Til Ringkøbing Kunstforenings 40 års jubilæum, samlede borgerne penge ind til at købe skulpturen, der nu er permanent opstillet på Ringkøbing havn.



Galleri Galschiøt skal være Co2 neutral!

Greta Thunberg har ret. Snak er ikke nok. Vi bliver nødt til at skabe helt konkrete forandringer i det virkelige liv. Det gælder også miljøaktivister som mig, der rejser verden rundt for at kæmpe for miljøet. Nu er det på tide at kigge indad og blive en del af løsningen.

Jeg har derfor besluttet at kompensere hele Galleri Galschiøts CO2 udledning, inklusiv værkstedet, happenings, rejser, bygninger, bronzeindkøb etc. så vi bliver totalt CO2 neutrale.

Vi kompenserer ved at bygge et 1500m2 stort solcelleanlæg, og gennem lårtykke kabler skubber overproduktionen af grøn solcellestrøm tilbage på nettet og derved sort strøm ud af el-markedet. Det bliver et af Odenses største solcelleanlæg.



For at rejse penge til solcelleanlægget, har jeg lavet en serie vildt flotte og helt unikke skulpturer, som bliver solgt med mellem 50-70 % rabat for at crowfunde til solcellerne.



Vi startede salget i juni og har allerede solgt for en million, og mangler stadig noget for at være i mål. Vi forventer at åbne anlægget under stor festivitas til december.



Om Solfangerskulpturerne

Mennesket har altid udnyttet og tilbedt solen, som den livsgivende kraft på jorden, og I mange religioner spiller solen og lyset således en helt central rolle. Uden sol intet liv. Vi har siden tidernes morgen udviklet og forfinet vores måder at udnytte solens energi på til f.eks. at helbrede og forhindre sygdomme, til dyrkning af jorden, til at skabe ild osv.

Vi har gennem historien, bl.a. takket være menneskes kreativitet, udviklet og forfinet metoder at udnytte solens energi på, hvilket bl.a solceller er et resultat af. Solfangerskulpturerne er en hyldest til solens energi og menneskehedens tilbedelse og udnyttelse af denne kraft.

Solfanger skulpturerne har et gennemgående tema med et magisk scepter, bestående af bjergarten bjergkrystal, der fanger solen og omdanner den til energi.



Scepteret bliver båret af en slags urmenneske eller er monteret alene på en sokkel. Alle kobber skulpturerne er unikke og meget forskellige og i mange størrelser. Priserne varierer derfor også meget. Det eneste man kan være sikker på er, at de er stærkt nedsatte (se normalprisen i parentesen).



Der er 6 forskelige serie af sol skulpturer: Sol-heksen, Sol-sankeren, Alkymisten, Magikeren, Solar plexus og Sol Stenen.

Skulpturerne kan købes for mellem 600 - 6.800 kr.



Sol-heksen

Heksen er symbolet på den kvindelige energi, magi og fandenivoldskhed, som er integreret i denne skulptur serie. Skulpturen bliver næsten opløst af farten under sin himmelflugt og bringer tankerne hen på en komet, der drøner hen over himlen. Sol-heksen kan tolkes som et varsel, men det er tvetydigt: det kan både være varslet om gode tider, men også ragnarok.



H:65 L:70 B:20 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) - Pris 6.800 kr.( normalt 18.000kr)



Sol- sankeren

Sol-sankeren samler energien i en lille pose. Hun er symbolet på den søgende, der gransker naturens resurser og muligheder. Hun er inkarnationen af jordens moder natur og lever i fuldstændigt pagt med naturen og repræsenterer livet i balance med jordens resurser.

H:65 L:30 B:30 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) - Pris 4.800 - 5.200 kr. (normalt 12-14.000kr)



Alkymisten

Alkymisten er den eksperimenterende sjæl der med teknisk snilde og finurlighed udvikler vores evner til at fange solenergien og bruge den til gavn for alle. Alkymisten er også en blanding af en gal og genial person, der danner grundlag for hele oplysningstiden, og den teknologiske verden vi kender. Alkymisten har både skabt stor velstand, men samtidig skambrugt jordens resurser og skabt klimaforandringen.



H:65 L:30 B:30 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) - Pris 3.800 - 4.200 kr. (normalt 9-10.00kr)





Magikeren



Magikeren er den æteriske version af alkymisten. Magikeren har stor indsigt i sindets krinkelkroge og universets åndelige energier og prøver ved ren ånd at skabe balance i verden



H:60 L:20 B:20 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) - Pris 3.800 kr.(normalt 9-10.00kr)





Solar Plexus



Solar plexus er energifeltet omkring den magiske sol (sten) der danner centrum for alt energi i universet. Solar plexus er også det tredje af de menneskelige chakraer der kaldes ”navlens juvel”, som er tilknyttet følelserne. Harmonien i Solar Plexus er afhængig af en god jordforbindelse.

H:30 L:10 B:10 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal | Fod: Sten (Granit/ Marmor/Skiffer) - Pris 1.500 kr. (normalt 3.800 kr)





Sol stenen



Solstenen er en” lommeversion” af solar plexus figuren, der kan ligge og samle energi i vinduet og få en til at tænke på en verden i balance.

H:8 L:6 B:7 cm | Materiale: Kobber & bjergkrystal - Pris 600 kr.(normalt 1.200kr)



Se flere billeder her



Hele 2020

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt



Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt.



Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.



Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer og billedhugger tlf. 2228 4975



Hvor: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Odense N.

Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole, ( tlf. 20 83 96 74)

Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.



Hvornår: Du kan se kursusdatoer og tilmelde dig her





Vi overholder naturligvis myndighedernes regler og anvisninger.



*****





******



Besøg Galleri Galschiøt

Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på 2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted, Tv-studie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 15.000 m2 og er åbent for publikum på alle arbejdsdage mellem kl. 9 og 17. Der er lukket lørdagen og søndag.



Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.



Adresse er: Galleri Galschiøt - Banevænget 22, 5270 Odense N - Email: aidoh@aidoh.dk - Info se galleriets webside: - Tlf: 6618 4058



