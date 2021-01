"H. C. ANDERSEN I EN QUEER TID"

Et kunstværk siger mere end 1.000 ord!

Foto: H. C. ANDERSEN I EN QUEER TID , kobber (2012) af Jens Galchiøt .

Kære Infoliste

Som led i ”Et kunstværk siger mere end 1.000 ord” kampagnen vil vi med jævne mellemrum sætte fokus på et af Jens Galschiøts mest ikoniske kunstværker og dele foto og stille værket til fri afbenyttelse. Oven- og nedenstående billeder i høj opløsning og andre billeder af kunstværket og info her

Her er det et værk helt tilbage fra 2012, men som stadig er forbløffende aktuel i disse identitet diskussions tider.

Med kærlig hilsen

Galleri Galschiøt





"H. C. ANDERSEN I EN QUEER TID"

Galschiøt har i skulpturen kombineret to klassiske værker fra kunsthistorien—”Venus fra Milo” fra det antikke Grækenland samt et portræt af eventyrdigteren H. C. Andersen, lavet af den danske billedhugger Vilhelm Bissen, tilbage i 1864.

Det er en skulptur, der viser Andersens kvindelige sider, men også en skulptur der slår ind i en akademisk diskussion om læsningen af H. C. Andersens værker i et queer perspektiv.

Skulpturen blev til i samarbejde med pigerne fra Odense Golfklub for at skabe opmærksomhed omkring golfturneringen Pink Cup, hvor golfklubber i Odense og resten af landet gennem turneringer samler penge ind til bekæmpelse af brystkræft.

Udstillinger: Skulpturen havde fernisering midt i Magasins dameafdeling i Odense. I dagens anledning havde Sommerbird lavet små lyserøde kvindebryster. Skulpturen stod i Magasin en måned.

Skulpturen stod fremme til Pink Cup i 2012, men skulpturens udfordrende udtryk splittede golfklubbens medlemmer og endte med at blive fjernet.





Beslutningen satte gang i en heftig offentlig debat for og imod skulpturen (og bryster), og den endte med at blive stillet tilbage til stor jubel for kvinderne i golfklubben.





Den store skulptur og 50 små kopier kom efterfølgende på turné rundt i Odense og samlede en masse penge ind til brystkræft kampagnen.

Mere indfo kan downloades her

”Et kunstværk siger mere end 1.000 ord” kampagnen

Et billede siger mere end 1.000 ord, siger et gammel mundheld. Det mener jeg også et kunstværk gør!

Jeg bliver ofte kontaktet af organisationer, journalister, debattører, ildsjæle, samfundsrevsere, forskere, forfattere og andet godtfolk fra hele verden, der spørger, om de må bruge billeder af mine kunstværker til at illustre deres skrevne ord eller som symbol på en samfundsdebat, de ønsker at rejse. Nogle gange også af lande, hvor ordet ikke er frit, og hvor kunstværker i stedet kan bruges som symbol på noget, der er strafbart at sige.





Og fordi billeder og kunstværker siger mere end 1000 ord, giver jeg hermed kunstværkerne fri, så de kan tale for sig selv. Alle billeder af mine kunstværker kan således downloades og frit bruges til alle ikke-kommercielle formål uden copyrights. Jens Galschiøt (17.11.2020)





Med ”Et kunstværk siger mere end 1.000 ord” kampagnen vil vi med jævne mellemrum sætte fokus på et af Jens Galschiøts mest ikoniske kunstværker og dele billeder af værket til fri afbenyttelse. Andre skulpturer fra kampagnen kan ses her





Oven- og nedenstående billeder i høj opløsning og andre billeder af kunstværket kan hentes her

Aktiviteter 2021

Vi har en masse nye aktiviteter i 2021, men alt er fortiden udskudt p.g.a. corona opblussen.

Vi arbejder på fuld tryk på værkstedet med at lave en masse store skulpturer, som vi skal levere inden sommerferien- så vi dør ikke af sult.

Men vi har lukket for alle vores kurser, for besøgende, møder, koncerter m.m. L i første omgang indtil midt i februar 2021.

Vi glæder os til at se dig når vi åbner igen J

De kærligste hilsener Jens Galschiøt feb 2021

Støbekursus i bronze/sølv på Galleri Galschiøt

P.G.A Corona situationen har vi lukket midlertidigt for kurser og vi åbner igen tidligst midt i februar. Men sørg for at melde dig til, så du sikre dig en plads når vi åbner- der bliver nok hurtigt optaget:

Hvad: Kursus i støbning af skulpturer & smykker der foregår i professionelle rammer på vores kunstskole på Galleri Galschiøt.

Du undervises i alle faserne af skulptur/smykke fremstilling. Med teknikken cire perdue, ’tabt voks’. Modellering i voks der opsættes indgipses og evakueres. Udkogning og udbrænding af gipsform. Vakuumstøbning i bronze og sølv. Slibning, oxidering, polering, og færdiggørelse af smykke eller skulptur.

Underviser: Niaz Bayati, Kunstner, designer og billedhugger tlf. 2228 4975

Hvor: Galleri Galschiøt, Banevænget 22, Odense N. Tilmelding: Gennem Odense Aftenskole, ( tlf. 20 83 96 74)

Pris kr. 2.275,00 ekskl. materialer.

Hvornår: Du kan se kursusdatoer og tilmelde dig her

Vi overholder naturligvis myndighedernes regler og anvisninger.

Besøg Galleri Galschiøt

Galleri Galschiøt er billedhuggeren Jens Galschiøts værksted og museum på 2.500 m2. Det er et af Danmarks mest spektakulære og største private kunstværksteder. Stedet bugner af aktivitet, og der er, foruden kunstnerens værksted, også bronzestøberi, Galleri-butik, kunstskoler, pilefletværksted, Tv-studie, skulpturpark og et 400 m2 stort kunstgalleri.

Hele området er på ca. 13.000 m2 og er åbent for publikum og der er Fri entré.

Åbningstider:

Hverdage kl. 9 - 17.

Søndag 12 - 17

Der er lukket lørdagen.

Man kan bestille rundvisninger med guide. Fri entré.