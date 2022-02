EU-chef Ursula von der Leyen præsenterede planer om et nyt center for vaccineteknologi placeret i Cape Town, sammen med bl.a. Sydafrikas præsident, Cyril Ramaphosa og Frankrigs præsident, Emmanuel Macron. Foto: Pool/Reuters/Ritzau Scanpix

EU lover afrikanske ledere mere støtte i kampen mod pandemien

Selv om regeringerne i Danmark og andre europæiske lande stadig tøver med at ophæve patentkrav på covidmedicin, lover EU nu i en fælles erklæring fra lederne på de to kontinenter at styrke produktionen af vacciner i afrikanske lande.

