\"Vi kan se, at alle regeringerne bliver megafodslæbende, når det gælder dem selv,\" siger europaparlamentariker Linea Søgaard-Lidell (V). Foto: Michael Drost-Hansen/Venstre

EU på vej med stor klimapakke: Venstre frygter, at det bliver ved skåltalerne

EU-Kommissionen præsenterer onsdag klimaudspillet Fit for 55. "Jeg er rigtig, rigtig bange for, at de ikke har tænkt nok over, hvordan de vil sikre, at alle lande bidrager," siger europaparlamentariker Linea Søgaard-Lidell (V).

