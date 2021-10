Den polske premierminister kom under pres fra sine EU-kolleger ved et topmøde torsdag. Foto: Olivier Hoslet/AFP/Ritzau Scanpix

EU spejder langt efter løsning på retsstats-fejde med Polen

Den europæiske familiefejde med Polen over landets respekt for retsstatsprincipperne eksploderede ikke, men blev heller ikke bilagt ved et topmøde i Bruxelles torsdag.

Rikke Albrechtsen

EU-redaktør