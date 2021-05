EU-formand Danmark behøver ikke frygte det sociale Europa

Der vil blive taget hensyn til dansk skepsis over for europæisk mindsteløn og andre tiltag, siger Portugals europaminister, Ana Paula Zacarias, på vegne af det portugisiske EU-formandskab forud for weekendens sociale topmøde i Porto.

Foto: EU

