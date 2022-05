Køers mentanudled gør en betydelig del af de samlede udledninger fra landbruget. EU-Kommissionen mener ikke, at Danmark har en plan for at nedbringe udledningerne, men det erklærer danske parter sig dybt uenige i. Foto: Mads Claus Rasmussen/Ritzau Scanpix

EU-Kommissionen dumper dansk klimaplan for husdyrproduktion

Danmark får et rap over nallerne for manglende ambition i forhold til at sænke CO2-udledningerne fra husdyrproduktionen. Landbrugsstyrelsen og Landbrug & Fødevarer pointerer dog, at EU-Kommissionen overser landbrugsaftalen fra sidste år.

Peter Ingemann Nielsen

Journalist