Ukraines præsident, Volodymyr Zelenskij, besøgte i sidste uge de ukrainske soldater i Donetsk-regionens skyttegrave. Onsdag kommer han til Bruxelles for at tale med europæiske ledere om frygten for en russisk invasion. Foto: Handout/Reuters/Ritzau Scanpix

Europa og USA frygter en ny russisk invasion af Ukraine

Nervekrigen mellem øst og vest vokser, mens europæiske ledere under topmøder i denne uge vil true med sanktioner. Rusland afviser, at der skulle være planer om at angribe Ukraine.

Thomas Lauritzen

Europa-analytiker