EU's udenrigschef slår fast: Der er ikke noget alternativ til Nato, når det gælder forsvaret af Europa

EU-toppen understreger, at Unionen ikke skal udvikle sig til at blive en militæralliance. Men der vil dog være sikkerhedspolitiske problemer, som EU skal kunne klare selv, lyder det. Ekspert fortæller, at EU fremover vil tage hånd om flere sikkerhedspolitiske opgaver – til glæde for Nato.

Foto: Spanieren Josep Borrell har siden 2019 været udenrigschef i EU. Før da var han Spaniens udenrigsminister. Han har også tidligere været formand for Europa-Parlamentet. Foto: Yves Herman/Reuters/Ritzau Scanpix

Peter Ingemann Nielsen

Journalist