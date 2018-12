Eyðgunn Samuelsen helt røðu til framløgu av bókini Kvinnur í kommunupolitikki

Týskvøldið, 18. desember, skipaði Demokratia fyri bókaframløgu í sambandi við, at bókin "Kvinnur í kommunupolitikki 1918-2018" er komin út.





Tiltakið var í Mettustovu, har millum aðrar Eyðgunn Samuelsen landsstýriskvinna helt røðu. Landsstýriskvinnan hugleiddi um tey fyrstu árini hjá sær í kommunalpolitikki, og segði millum annað:





"Hesi bæði dømini frá míni tíð í kommunalpolitikki lærdu meg tvey ting: at summi mál koma ikki veruliga á skrá, fyrr enn kvinnurnar fara í politikk, og at skalt tú útrætta nakað, so skalt tú fara eftir sessunum, har valdið er. Tað hava vit kvinnur ikki so lætt við, men tað er neyðugt!"





