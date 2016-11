Eyðgunn Samuelsen røtt um javnstøðumál í Norðurlandaráðnum

Dan Klein --- 03.11.2016 - 09:15

Millum dagsins evni á ársfundi Norðurlandaráðsins, sum er í Keypmannahavn í hesum døgum, var javnstøða. Ráðið hevur gjørt eina frágreiðing um javnstøðuøkið, sum snýr seg um, hvussu javnstøða verður integrerað í norðurlendska samstarvið.





Tað var finski javnstøðuráðharrin, Juha Rehula, sum legði frágreiðingina fram, og hann segði m.a., at javnstøða er ein styrki í norðurlendskum samstarvi, og at hetta vekir ans í øðrum londum.





-Norðurlond ganga á odda, tá um javnstøðu ræður, segði finski ráðharrin.





Eyðgunn Samuelsen, landsstýriskvinna í javnstøðumálum, hevði eisini orðið, og tók undir við frágreiðingini. Hon nevndi m.a. avbjóðingina við kvinnuundirskotinum í Føroyum, kynsbýtta arbeiðsmarknaðin, eins og arbeiðið at basa harðskapi í nærsambondum.





Nú kommunuvalið stundar til, staðfesti Eyðgunn Samuelsen eisini, at alt ov langt er millum kvinnurnar í føroyskum politikki, og at vit stútt og støðugt eiga at arbeiða við at fáa fleiri kvinnur uppí politikk.





Røðan hjá Eyðgunn Samuelsen kann lesast niðanfyri:





Ársfundur Norðurlandaráðsins, Keypmannahavn 2016.





Mikudag, 2/11, kl. 10-12 pkt. 6: Redegørelse om Jamstalldshet, dokument 7/ 2016.





Tak for en informativ og vigtig redegørelse vedrørende ligestilling.





Vi tilslutter os det, som bliver fremført og det arbejde, som er gjort.





Vi er i gang med at formulere en ny ligestillingspolitik og har uden tvivl de samme udfordringer på ligestillingsområdet, som vores nordiske naboer.





Dog har vi - på samme måde som andre udkantsområder - en helt stor udfordring med hensyn til kvindeunderskuddet. Vi har et underskud af kvinder i den fødedygtige alder, der ikke ser det attraktivt at bo på Færøerne.





Det er derfor tvingende nødvendigt at sætte arbejder i gang for at få de unge kvinder til at flytte hjem til Færøerne.





Vi har i regeringen derfor fokuseret på en familievenlig politik og har igangsat initiativer for at sikre, at en kvinde aldrig skal blive nødt til at vælge mellem familie og karriere.





Udover at sørge for alle samfundsborgeres trivsel, er en af et velfærdssamfunds vigtigste opgaver at sikre, at kvinder ikke skal blive nødt til at vælge, om de skal have børn eller om de skal have karriere.





En anden udfordring, som jeg ser på ligestillingsområdet, at det færøske arbejdsmarked som er meget kønsopdelt. Mange kvinder har deltids arbejde, og mænd tjener meget mere, end kvinder.





I forbindelse med regeringens arbejde med pensionsreform, er vi derfor også bevidst om i hvor høj grad denne lønforskel påvirker pensionen, og har dette med i arbejdet med den nye pensionsordningen.





Der har været og er stadig langt mellem kvinderne i færøsk politik – alt for langt.





Vi arbejder derfor støt med at få flere kvinder valgt – både til lagtinget og til kommunerne.

I næste uge har vi valg til kommunerne og jeg håber, at resultatet kommer til at afspejle dette arbejde.





Vedrørende kønsbaseret vold har vi lige evalueret det arbejde, der er gjort de seneste år, og fortsætter arbejdet mod kønsbaseret vold og al vold i nære relationer.





På dette område har vi et fortrinligt samarbejde med de andre nordiske lande, og er for eksempel med til at arrangere en konference i Helsingfors i november/december, som omhandler vold i nære relationer med særligt fokus på voldsudøveren.





Vi værdsætter det nordiske samarbejde højt, også på dette område og byder os til enhver tid gerne frem som samarbejdspartnere.